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    Еще одному футболисту "Реала" грозит тюрьма

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    Лука Модрич, выступивший в суде по делу бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича, обвиняется в даче ложных показаний. Если обвинение докажет, что Модрич дал заведомо ложные показания, ему грозит срок от шести месяцев до пяти лет.
    Игрок сборной Хорватии Лука Модрич
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может угодить за решетку, сообщает английская The Independent.

    Лука Модрич, выступивший в суде по делу бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича, обвиняется в даче ложных показаний.

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    Государственная прокуратура Хорватии заявила, что футболист находится под следствием.

    Если обвинение докажет, что Модрич дал заведомо ложные показания, то, согласно пенитенциарной системе Хорватии, ему грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до пяти лет.

    Напомним, Модрич является ключевым свидетелем по делу Мамича, который обвиняется в присвоении 20 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду решил покинуть "Реал", так как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов.

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