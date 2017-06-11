Болельщики без виз смогли улететь на матч "Финляндия - Украина"

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье украинские футбольные болельщики вылетели из Киева в Финляндию в рамках безвиза с ЕС на матч "Финляндия — Украина", сообщила пресс-служба украинской погранслужбы в воскресенье.

"Сегодня в международном аэропорту "Борисполь" пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили болельщиков нашей футбольной сборной. Большинство из них уже сегодня пересекали государственную границу по новым правилам, ведь в ночь с 10 на 11 июня граждане Украины начали путешествовать в рамках безвизового режима со странами Европы", — говорится в сообщении.

Сборная Украины 11 июня проведет матч квалификации на чемпионат мира-2018, на выезде украинцы сыграют против сборной Финляндии. Чтобы поддержать украинскую команду, большое количество болельщиков едут в город Тампере в Финляндии.

dpsu.gov.ua Болельщики сборной Украины без виз смогли вылететь на матч "Финляндия - Украина"

С 11 июня чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.