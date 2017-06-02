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    Ибрагимович вернулся к тренировкам после серьезной травмы

    (обновлено: )45
    По предварительным прогнозам врачей, ожидалось, что шведский нападающий не сможет играть по меньшей мере до конца 2017 года. Златан Ибрагимович опубликовал видео, на котором он босиком тренируется на поле с мячом.
    Тренировки Златана Ибрагимовича после травмы колена
    instagram.com/iamzlatanibrahimovic

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за "Манчестер Юнайтер", приступил к тренировкам после серьезной травмы, которую он получил в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом".

    Невозможный гол Ибрагимовича в матче с Ливерпулем. Видео
    Канал Goool TV на Youtube
    "Невозможный" гол Ибрагимовича в матче с "Ливерпулем"

    У 35-летнего нападающего были диагностированы значительные повреждения связок колена, в связи с чем допускалось, что он может завершить карьеру. Ибрагимович перенес операцию в одном из медицинских центров в Питтсбурге (США) в начале мая. По предварительным прогнозам врачей, ожидалось, что швед не сможет играть по меньшей мере до конца 2017 года.

    Ибрагимович в своем аккаунте в Instagram опубликовал короткое видео, на котором он босиком тренируется на поле с мячом, и подписал его: "Касание никогда не исчезнет. Львы не восстанавливаются так, как люди", сообщает Р-Спорт.

    Контракт Ибрагимовича с "Манчестер Юнайтед" истекает 30 июня 2017 года. Английский клуб в сезоне-2016/17 выиграл Лигу Европы, а шведский форвард вошел в команду сезона данного турнира.

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