Ибрагимович вернулся к тренировкам после серьезной травмы

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за "Манчестер Юнайтер", приступил к тренировкам после серьезной травмы, которую он получил в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом".

У 35-летнего нападающего были диагностированы значительные повреждения связок колена, в связи с чем допускалось, что он может завершить карьеру. Ибрагимович перенес операцию в одном из медицинских центров в Питтсбурге (США) в начале мая. По предварительным прогнозам врачей, ожидалось, что швед не сможет играть по меньшей мере до конца 2017 года.

Ибрагимович в своем аккаунте в Instagram опубликовал короткое видео, на котором он босиком тренируется на поле с мячом, и подписал его: "Касание никогда не исчезнет. Львы не восстанавливаются так, как люди", сообщает Р-Спорт.

Контракт Ибрагимовича с "Манчестер Юнайтед" истекает 30 июня 2017 года. Английский клуб в сезоне-2016/17 выиграл Лигу Европы, а шведский форвард вошел в команду сезона данного турнира.