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    Спорт

    Златана Ибрагимовича прооперировали

    (обновлено: )61
    О том, что форвард английского "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович успешно перенес операцию, сообщил его агент. Позже сам футболист заявил, что "скоро будет вновь наслаждаться игрой".
    Златан Ибрагимович. Архивное фото
    RIA News Василий Пономарев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новотси Украина. Шведский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович перенес операцию на травмированном колене, о завершении карьеры речь не идет, заявил агент футболиста Мино Райола.

    Ибрагимович получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом". У нападающего были диагностированы значительные повреждения связок колена. СМИ поспешили сообщить, что игрок после такой травмы может завершить карьеру. Операция на колене прошла в одном из медицинских центров в Питтсбурге (США).

    Невозможный гол Ибрагимовича в матче с Ливерпулем. Видео
    Канал Goool TV на Youtube
    "Невозможный" гол Ибрагимовича в матче с "Ливерпулем"

    "Златан Ибрагимович успешно перенес операцию на колене. Его ждет полное восстановление. Полученная травма была не из разряда тех, после которых футболисты завершают карьеру, — сказал Райола, чьи слова приводит ESPN. – Златан начал реабилитацию в центре в Питтсбурге. Ни он, ни члены медицинского штаба не готовы к комментариям на данный момент, вся информация поступит позже".

    Сам Ибрагимович заявил, что скоро все будут вновь наслаждаться его игрой, сообщает Р-Спорт.

    "Исправлено, все сделано, я стал сильнее. Благодарю всех за поддержку. Скоро мы будем вместе наслаждаться моей игрой", — написал Ибрагимович в своем аккаунте в Instagram.

    instagram.com/iamzlatanibrahimovic
    Златан Ибрагимович после операции оставил сообщение в Instagram

    Шведский нападающий в текущем сезоне принял участие в 46 матчах "Манчестер Юнайтед" в различных турнирах, в которых забил 28 мячей. В "МЮ" 35-летний игрок выступает с лета 2016 года. За это время он успел завоевать с клубом Кубок лиги и Суперкубок Англии по футболу. Контракт Ибрагимовича с английским клубом истекает летом.

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