Ибрагимович о травме колена: никакого завершения карьеры не будет

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Игрок сборной Швеции и "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что не намерен завершать карьеру после серьезной травмы колена.

Напомним, футболист получил травму в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" — 35-летний швед неудачно приземлился на правую ногу и его колено выгнулось в обратную сторону. Позднее в СМИ появилась информация, что Ибрагимович может завершить карьеру в связи с травмой.

"Прежде всего, спасибо вам за поддержку и любовь. Уже не новость, что я получил травму, так что я буду без футбола некоторое время. Я пройду через это, как и через все остальное, и вернусь еще более сильным. Одно можно сказать наверняка: я решаю, когда придет время остановиться, и ничто больше. Сдаваться — это не вариант. Скоро увидимся", – написал Ибрагимович на своей официальной странице в Instagram, сообщает Р-Спорт.