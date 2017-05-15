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    Спорт

    Федерер отказался от участия в "Ролан Гаррос"

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    По словам 18-кратного победителя турниров Большого шлема швейцарца Роджера Федерера, он принял решение не участвовать в Открытом чемпионате Франции.
    Роджер Федерер
    Associated Press Julio Cortez

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Швейцарец Роджер Федерер, 18-кратный победитель турниров Большого шлема, отказался от участия в Открытом чемпионате Франции-2017 по теннису.

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    Второй в сезоне турнир из серии Большого шлема – "Ролан Гаррос" — пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня.

    "К сожалению, я принял решение не участвовать в Открытом чемпионате Франции", — заявил Федерер, чьи слова приводятся на официальном сайте спортсмена.

    Ранее сообщалось, что Федерер стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого составлял почти семь миллионов долларов.

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