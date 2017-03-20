Федерер стал победителем теннисного "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Смотрите также: Джокович vs Федерер: лучшие моменты финала US Open

В финальном матче соревнований Федерер (9-й номер посева) обыграл своего соотечественника Станисласа Вавринку (3) со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Федерер завоевал свой второй титул в одиночном разряде в нынешнем сезоне и юбилейный 90-й в карьере.

Ранее сообщалось, что Федерер стал пятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису, переиграв испанца Рафаэля Надаля. Федерер выиграл турнир Большого шлема в 18-й раз в карьере.