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    Федерер стал победителем теннисного "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

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    В финальном матче турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе Федерер обыграл своего соотечественника Станисласа Вавринку со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
    Роджер Федерер
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

    Леся Цуренко в поединке матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия
    УНИАН
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    В финальном матче соревнований Федерер (9-й номер посева) обыграл своего соотечественника Станисласа Вавринку (3) со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

    Федерер завоевал свой второй титул в одиночном разряде в нынешнем сезоне и юбилейный 90-й в карьере.

    Ранее сообщалось, что Федерер стал пятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису, переиграв испанца Рафаэля Надаля. Федерер выиграл турнир Большого шлема в 18-й раз в карьере.

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