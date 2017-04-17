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    Федерер не исключает, что пропустит "Ролан Гаррос"

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    Как заявил 18-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер, он пропустит турнир, если не будет чувствовать себя готовым на все 100%.
    Роджер Федерер
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что может пропустить Открытый чемпионат Франции, если не будет готов к турниру на 100%, сообщает Р-Спорт.

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    Федерер в начале апреля объявил, что до старта "Ролан Гаррос" не планирует выступать на других турнирах. Открытый чемпионат Франции в 2017 году пройдет с 28 мая по 11 июня.

    "Я не думаю, что пропущу "Ролан Гаррос", но я должен увидеть, как я буду чувствовать себя на грунте. Если я не буду чувствовать себя на 100%, то, возможно, мне будет лучше пропустить его. В этом случае перерыв может затянуться — десять недель до травяного сезона. Я приму решение через пять недель. Но думаю, я сыграю во Франции", — цитирует 35-летнего Федерера CNN.

    18-кратный победитель турниров Большого шлема также заявил, что пока не знает когда завершит карьеру.

    "Честно, я хотел бы знать дату, когда я скажу "О'кей, это будет мой последний турнир". Тогда бы я мог спланировать свою жизнь вокруг этого, но я этого не знаю. Я хочу оставить эту дату открытой. Мы увидим, что произойдет, как я себя буду чувствовать. Я просто надеюсь, что когда я уйду, то смогу сделать это на своих условиях", — сказал теннисист.

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