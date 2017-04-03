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    Федерер победил Надаля в финале теннисного "Мастерса" в Майами

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    В финале Федерер, посеянный под четвертым номером, победил пятую ракетку турнира испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут.
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Швейцарец Роджер Федерер стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

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    В финале Федерер, посеянный под четвертым номером, победил пятую ракетку турнира испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут.

    Для 35-летнего Федерера этот титул стал 91-м в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.

    Ранее Федерер стал победителем турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

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