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    Спорт

    Федерер одержал победу на Australian Open

    (обновлено: )25
    Согласно информации, поединок, который прошел в Мельбурне в воскресенье, продолжался 3 часа 37 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Роджера Федерера.
    Роджер Федерер
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Швейцарец Роджер Федерер стал пятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису, переиграв испанца Рафаэля Надаля. Федерер выиграл турнир Большого шлема в 18-й раз в карьере.

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    Об этом сообщает Р-Спорт.

    Поединок, который прошел в Мельбурне в воскресенье, продолжался 3 часа 37 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Роджера Федерера.  

    Ранее сообщалось, что швейцарец Роджер Федерер обыграл представителя Германии Мишу Зверева и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.

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