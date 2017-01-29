Федерер одержал победу на Australian Open

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Швейцарец Роджер Федерер стал пятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису, переиграв испанца Рафаэля Надаля. Федерер выиграл турнир Большого шлема в 18-й раз в карьере.

Об этом сообщает Р-Спорт.

Поединок, который прошел в Мельбурне в воскресенье, продолжался 3 часа 37 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Роджера Федерера.

Ранее сообщалось, что швейцарец Роджер Федерер обыграл представителя Германии Мишу Зверева и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.