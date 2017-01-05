Француз в возрасте 105 лет установил новый рекорд в велоспорте

Француз Робер Маршан вошел в историю велоспорта, преодолев за час 22,528 километра в возрасте 105 лет.

Маршан в среду на треке в Сен-Кентен-ан-Ивелине попытался побить собственный часовой рекорд в возрастной категории "свыше 100 лет", установленный в 2014 году. Когда ему было 102 года он проехал за час 26,927 километра.

"Я не заметил предупреждения о том, что у меня осталось всего 10 минут. Если бы я заметил, то ехал бы немного быстрее", — заявил Маршан после гонки.

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На вопрос о том, планирует ли он через два года вновь попытаться побить собственный рекорд, Маршан ответил философски: "Человеку требуется 9 месяцев, чтобы родиться, и всего 30 секунд, чтобы умереть".

Маршан, родившийся в 1911 году на севере Франции, впервые сел на велосипед в 14 лет, но всерьез увлекся велоспортом только в 67. В 2012 году, когда ему было 100 лет, француз установил рекорд для своей возрастной категории, проехав 100 километров за 4 часа 17 минут и 27 секунд.