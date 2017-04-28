Британский таблоид назвал Владимира Кличко российским боксером

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КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Британский таблоид Daily Star назвал в одной из своих публикаций Владимира Кличко "русским гигантом бокса". Об этом свидетельствует соответствующий материал, размещенный в серии текстов на сайте издания.

В ряде текстов, посвященных предстоящему боя Кличко с британцем Энтони Джошуа, издание вставило фотогалерею с украинским боксером и его девушкой Хайден Панеттьери. В подписи к иллюстрациям издание назвало украинца "российским гигантом бокса".

Daily Star Скриншот фотогалереи, в которой таблоид назвал Кличко российским боксером

"Российский гигант бокса Владимир Кличко обручен с потрясающей американской актрисой Хайден Панеттьери", — говорится в описании галереи.

При этом в других своих материалах издание называет (см. здесь и здесь) Владимира Кличко украинским боксером.

Бой между Джошуа и Кличко, в котором на кону будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO (вакантный), пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля. Кличко потерял свои чемпионские титулы в ноябре 2015 года после поражения от британца Тайсона Фьюри.

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