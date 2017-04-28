наверх
28.04.201717:37
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Британский таблоид назвал Владимира Кличко российским боксером

    (обновлено: )2010
    В ряде текстов, посвященных предстоящему боя Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, издание вставило фотогалерею с украинским боксером и его девушкой Хайден Панеттьери. В подписи к иллюстрациям издание назвало украинца "российским гигантом бокса".
    Владимир Кличко
    AP Photo/Richard Drew

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Британский таблоид Daily Star назвал в одной из своих публикаций Владимира Кличко "русским гигантом бокса". Об этом свидетельствует соответствующий материал, размещенный в серии текстов на сайте издания.

    В ряде текстов, посвященных предстоящему боя Кличко с британцем Энтони Джошуа, издание вставило фотогалерею с украинским боксером и его девушкой Хайден Панеттьери. В подписи к иллюстрациям издание назвало украинца "российским гигантом бокса".

    Daily Star
    Скриншот фотогалереи, в которой таблоид назвал Кличко российским боксером

    "Российский гигант бокса Владимир Кличко обручен с потрясающей американской актрисой Хайден Панеттьери", — говорится в описании галереи.

    При этом в других своих материалах издание называет (см. здесь и здесь) Владимира Кличко украинским боксером.

    Бой между Джошуа и Кличко, в котором на кону будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO (вакантный), пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля. Кличко потерял свои чемпионские титулы в ноябре 2015 года после поражения от британца Тайсона Фьюри.

    Смотрите также: Открытая тренировка Кличко перед боем с Джошуа

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Польше напали на украинскую процессию
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Независимый кандидат экс-министр экономики Эммануэль Макрон
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?