Фьюри заявил, что его веселит, как Кличко пытается копировать его стиль

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Тайсон Фьюри заявил, что его позабавило то, как Владимир Кличко пытался копировать его манеру поведения на пресс-конференции перед боем с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа.

Фьюри, победивший в своем последнем бою в ноябре 2015 года Кличко, ранее отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении. Осенью 2016 года стало известно, что две допинг-пробы Фьюри дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию 28-летнего спортсмена до завершения допингового расследования.

На пресс-конференции в преддверии боя с Джошуа, прошедшей в среду, Кличко сравнил себя с горой Эверест.

"Забавно смотреть, как Кличко пытается копировать мой стиль на его бой с Джошуа. Как говорится, если ты не можешь их победить — присоединись к ним", — написал Фьюри в своем микроблоге в Twitter.

Бой между Джошуа и Кличко за титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO, пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля.