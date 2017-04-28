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    Кличко продаст видеозапись с личным прогнозом на поединок против Джошуа

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    По словам украинского боксера, USB-накопитель с видео будет вшит в халат, в котором он выйдет на бой. Облачение станет одним из лотов благотворительного аукциона, который пройдет после поединка.
    Британский боксер Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко в Нью-Йорке на пресс-конференции
    DON EMMERT / AFP

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Украинский боксер в супертяжелом весе Владимир Кличко записал собственный прогноз на титульный бой с британцем Энтони Джошуа, однако USB-накопитель с этим видео можно будет получить только на благотворительном аукционе после поединка.

    Промо-ролик к бою Владимир Кличко - Энтони Джошуа. Видео
    Канал на Youtube gorillaproductions03
    Эффектный промо-ролик к бою Кличко - Джошуа

    Бой между Джошуа и Кличко, в котором на кону будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO (вакантный), пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля. Кличко потерял свои чемпионские титулы в ноябре 2015 года после поражения от британца Тайсона Фьюри.

    Смотрите также: Открытая тренировка Кличко перед боем с Джошуа

    "Я достаточно уверен в своих силах, чтобы в принципе делать прогнозы на этот бой. Я записал видео на прошлой неделе", — сказал Кличко, чьи слова приводит агентство Рейтер.

    Украинец пояснил, что USB-накопитель с видео будет вшит в халат, в котором он выйдет на бой. Облачение станет одним из лотов благотворительного аукциона, который пройдет после поединка. Все вырученные средства пойдут в фонд Кличко.

    Энтони Джошуа на профессиональном ринге во всех 18 боях победил нокаутом. 

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