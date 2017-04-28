Киевлян возмущает не арка-радуга, а решение Кличко - юрист

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Работы по покраске арки Дружбы народов в цвета радуги временно приостановлены, и в данный момент их никто не проводит. Как стало известно, теперь будет создана комиссия, чтобы выработать дальнейший механизм действий в отношении арки Дружбы народов.

Представитель общественного объединения "Фан Реформ" Александр Мурза рассказал в эфире "ГС": "Фан Реформ" являются инициаторами обращения в Киевскую администрацию по вопросу организации проведения комиссии, которая должна определить, что именно должно находиться на данной арке Дружбы народов. Есть несколько вариантов, которые были разработаны, в том числе, это был и рушнык, и вышиванка, флаг Украины, флаг крымских татар. Кроме того, если уже говорить о символике Киева, то у нее четыре цвета, также можно было изобразить, но там совсем другая последовательность: синий, зеленый, оранжевый, красный. Раскрасили бы в эти цвета, не было бы никаких вопросов. Но данная инсталляция вызвала в обществе большие противоречия. Для того чтобы избежать этих конфликтов, мы выступили с инициативой провести обсуждение".

Стоит отметить, что работы по видоизменению арки Дружбы народов были заблокированы представителями "Правого сектора" и ВО "Свобода". Основных аргументов два: Арка Дружбы народов — это исторический памятник местного значения, и видоизменять его нельзя. И второй аргумент: арка в цветах радуги — это пропаганда ЛГБТ.

Почему киевлянам не понравилось раскрашивание арки Дружбы народов, в эфире радиостанции "Голос Столицы" предположил адвокат Анатолий Башловка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи потрібні взагалі дозволи на зміну кольору арки Дружби народів?

— Я б запропонував: давайте, зараз переговоримо стосовно кольору смітників на вулиці або бровок, які пофарбовані. Ми ж зараз не про арку Дружби народів. Я хотів би перевести цю розмову в розріз того взагалі, чому відбувається цей конфлікт. Конфлікт відбувається, тому що громади позбавлені свого права, тому що вся влада зосереджена фактично у мера і в Київраді опосередковано. Тобто громада не має права висловити свою думку. Тому і надалі будуть відбуватися такі конфліктні ситуації, які були з перейменуванням вулиць, з пофарбуванням арки і таке інше. Громада усунута від прийняття рішення. Тобто відбулося розшарування громади, людей, які живуть в Києві, і рафінованої влади київської, яку вибрали якось, і вона там десь-щось існує. Але вона ніяким чином на сьогодні фактично не зв'язана з людьми.

Столичну владу вибрали ж за допомогою демократичного інструменту…

- На сьогодні у нас немає закону, який би відповідав демократичним нормам виборів. Тому на сьогодні партійні списки змішані, вони не відповідають. На сьогодні відсутній основний інструмент, це або як з'ясувати думку громади, це може бути або референдум місцевий, або якийсь ще інший інструмент.

Який ще інший інструмент? Конкретний приклад із фарбуванням арки — який механізм ви запропонуєте?

— Хоча б треба було провести в установленому порядку опитування громадян Києва. Тобто встановити якусь схему, за якою проводити опитування, сигнальне опитування, щоб зрозуміти, що відбувається. Тобто зрозуміти, яка повинна бути вікова група, скільки повинно бути людей, соціологічне опитування, тоді зрозуміти. Хоч так. Це не є повністю виправданою дією, але воно хоч якимсь чином може зняти напруження, і тоді вже можна апелювати. А на сьогодні влада приймає рішення, виходячи тільки виключно зі своїх міркувань. І тому відбуваються такі конфліктні ситуації в місті.

А вам зрозуміло, що спонукало столичну владу пофарбувати арку Дружби народів?

— Скоріше за все, Євробачення, євроінтеграція, ЛГБТ, яке дає можливість, і ми декларуємо, що ми підтримуємо, що ми солідарні. Це ж читається просто прямо.

А яку можливість дає ЛГБТ?

— Декларування ж було, у нас в країні проблема з тим, що ЛГБТ-товариство не сприймалося, і це був конфлікт з Європою тоді. Ви ж пам'ятаєте, що це була навіть одна з причин безвізового режиму. Це два роки тому ще було, що проводили марші, що було заборонено проводити марші, і одна з вимог була таких, що дозволити проводити марші як демократичний інститут. І на сьогоднішній день, якщо ви бачите логічний ланцюжое, то пофарбування арки Дружби народів, це є продовження цього логічного ланцюжка.

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Хто буде входити до комісії, яку вирішили створити? Наскільки легітимним буде її рішення?

— З когось збирається якась комісія. Що це за люди, яким чином вони обираються? Ми знову з вами намагаємося не вилікувати хворобу, а лікувати наслідки. Тому сьогодні постає питання: кінець-кінцем вже колись оберуться ці районні адміністрації, районні ради депутатів? Треба передати владу, ми кажемо про те, що передаємо владу і прийняття рішень на місця, тільки на словах. А на сьогодні влада вся сконцентрована як фактично в країні, так і в місті Києві, в однієї людини. Тому я пропоную, щоб приходити по всіх проблемах, які відбуваються в столиці, особисто до мера і особисто висловлювати йому незадоволення, тому що так сформована система влади.

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