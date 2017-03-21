Украинская биатлонистка Варвинец стала лучшим снайпером сезона

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Украинская биатлонистка Ирина Варвинец названа лучшим снайпером соревновательного сезона — 91,8% точных выстрелов, допустив только 24 промаха при 293 выстрелах.

Как сообщает iSport, cамую качественную стрельбу украинка показала в эстафетных гонках – три незакрытых мишени при 73 выстрелах.

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В рейтинге самых скоростных участниц этапов кубка мира Варвинец занимает 91-ю строчку: в среднем она имеет 13,2 секунды отставания на километре дистанции от лидера таблицы Кайсы Макаряйнен.

Ранее сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете этапа кубка IBU в эстонском городе Отепя.