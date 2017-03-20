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    Белка напала на биатлонистку на Кубке мира

    (обновлено: )13510
    Во время женского марафона на этапе Кубка мира в Холменколлене на трассу внезапно выбежала белка прямо перед мчащимися спортсменками.
    канал CZEHanz наYyouTube

    Белка пробежала возле биатлонистки Жюстин Брезы, после чего бросилась в сторону норвежки Тирил Экхофф и только после этого смогла свернуть с трассы в лес. К счастью, это не привело к падению спортсменок.

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    Победительницей гонки стала норвежка Тирил Экхофф, которая поделилась впечатлениями от встречи с пушным зверьком: "Я очень рада, – сказала Экхофф. – Весь сезон меня преследовали неудачи, и поэтому здорово сегодня победить. Я так хорошо не выступала в масс-старте уже года три. Мне очень надоело уходить на штрафные круги, а сегодня я допустила лишь один промах. Белка? Она выскочила на трассу, прямо на нас. Я надеюсь, что не убила ее. Сначала на нее наехала Жюстин Бреза, а я смеялась".

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