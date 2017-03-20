Белка напала на биатлонистку на Кубке мира

Белка пробежала возле биатлонистки Жюстин Брезы, после чего бросилась в сторону норвежки Тирил Экхофф и только после этого смогла свернуть с трассы в лес. К счастью, это не привело к падению спортсменок.

Смотрите также: В США дельфин украл у туристки iPad

Победительницей гонки стала норвежка Тирил Экхофф, которая поделилась впечатлениями от встречи с пушным зверьком: "Я очень рада, – сказала Экхофф. – Весь сезон меня преследовали неудачи, и поэтому здорово сегодня победить. Я так хорошо не выступала в масс-старте уже года три. Мне очень надоело уходить на штрафные круги, а сегодня я допустила лишь один промах. Белка? Она выскочила на трассу, прямо на нас. Я надеюсь, что не убила ее. Сначала на нее наехала Жюстин Бреза, а я смеялась".