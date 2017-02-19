Организаторы ЧМ по биатлону перепутали гимн РФ

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. На чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене перепутали гимн России во время награждения, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России (СБР).

Инцидент случился, когда награждали биатлонистов национальной команды России, завоевавших золото в эстафете.

"Действительно перепутали гимн во время награждения. Если не ошибаюсь, то прозвучала "Патриотическая песня" (Михаила) Глинки. Ребята начали сами петь гимн России (официальный) и организаторы исправили ситуацию, включили актуальный гимн нашей страны. Это никак не омрачило награждение, ребята в хорошем настроении покинули подиум", — сказал собеседник агентства.

Второе место в эстафете завоевала команда Франции, третье — у Австрии.

Напомним, на матче теннисного Кубка Федерации между женскими сборными США и Германии исполнили немецкий гимн времен Второй мировой войны.