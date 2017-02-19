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    Организаторы ЧМ по биатлону перепутали гимн РФ

    (обновлено: )17
    Вместо гимна прозвучала "Патриотическая песня" Михаила Глинки. Спортсмены начали сами петь официальный гимн России и организаторы исправили ситуацию.
    Флаг России
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. На чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене перепутали гимн России во время награждения, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России (СБР).

    Гимн Третьего рейха прозвучал на теннисном турнире в США. Видео
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    Гимн Третьего рейха прозвучал на теннисном турнире в США

    Инцидент случился, когда награждали биатлонистов национальной команды России, завоевавших золото в эстафете.

    "Действительно перепутали гимн во время награждения. Если не ошибаюсь, то прозвучала "Патриотическая песня" (Михаила) Глинки. Ребята начали сами петь гимн России (официальный) и организаторы исправили ситуацию, включили актуальный гимн нашей страны. Это никак не омрачило награждение, ребята в хорошем настроении покинули подиум", — сказал собеседник агентства.

    Второе место в эстафете завоевала команда Франции, третье — у Австрии.

    Напомним, на матче теннисного Кубка Федерации между женскими сборными США и Германии исполнили немецкий гимн времен Второй мировой войны.

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