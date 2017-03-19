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    Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

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    Как сообщается, Мартен Фуркад одержал победу, набрав 248 очков. Он обошел немца Симона Шемппа, лидировавшего до этого. На третьем месте оказался россиянин Антон Шипулин.
    Мартен Фуркад
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в зачете масс-стартов в Кубке мира по биатлону в сезоне-2016/17.

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    Пятый по счету и заключительный масс-старт в текущем сезоне прошел в воскресенье в норвежском Холменколлене. Фуркад победил, набрав 248 очков. Спортсмен обошел немца Симона Шемппа (231), лидировавшего до этого. На третьем месте — россиянин Антон Шипулин (177), сообщает Р-Спорт.

    Мартен Фуркад завоевал большой Хрустальный глобус в Кубке мира-2016/17. Он также победил во всех четырех дисциплинах – спринте, пасьюте, индивидуальных гонках и масс-старте.

    Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете этапа кубка IBU в эстонском городе Отепя.

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