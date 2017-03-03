Решение о лишении РФ ЧМ по биатлону вступило в силу

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина, Вероника Столбунова. Вступило в силу решение Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионат мира 2021 года, сообщил директор по коммуникациям IBU Пер Ланге.

Исполком IBU 8 февраля предложил СБР до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени, в противном случае организация сама лишит город этого турнира. Новый хозяин чемпионата мира будет выбран на Конгрессе IBU в 2018 году.

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"Мы можем подтвердить, что СБР не вернул до 24 февраля права на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия данного решения были опубликованы ранее", — ответил Ланге на запрос "Р-Спорт".

Конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года. После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины этого решения в свете рекомендации МОК не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Между тем министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что история с переносом чемпионата мира по биатлону 2021 года из Тюмени пока еще не завершилась. "Федерация свой план на войну объявила. Надо спокойно двигаться в этом направлении. Конгресс предоставлял право, и он должен выносить решение. Эта история не закрыта. Нужно просто следовать логике восстановления своих антидопинговых служб, как и говорил президент. Как РУСАДА будет восстановлена, то думаю, все вопросы сами собой пропадут", — сказал Мутко в четверг.

Новый хозяин турнира будет выбран на конгрессе IBU в 2018 году.