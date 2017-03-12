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    "Шахтер" обыграл "Зарю" в матче чемпионата Украины

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    Встреча состоялась в Харькове на стадионе "Металлист" и завершилась со счетом 2:1. У "Шахтера" отличились футболисты Бернард (26-я минута) и Максим Малышев (88).
    Матч Шахтер - Заря
    ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" обыграл луганскую "Зарю" в матче 21-го тура чемпионата Украины.

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    Матч, состоявшийся в Харькове на стадионе "Металлист", завершился со счетом 2:1. У "Шахтера" отличились Бернард (26-я минута) и Максим Малышев (88). У "Зари" мяч забил Игорь Харатин (60), сообщает Р-Спорт.

    ФК "Шахтер" с 59 очками отрывается от идущего вторым в таблице киевского "Динамо" на 16 баллов. "Заря" с 37 очками — на третьем месте.

    Ранее сообщалось, что ФК "Динамо" проиграло на выезде "Звезде" в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу. Матч, состоявшийся в воскресенье в Кропивницком, завершился со счетом 2:0. Голы забили Андрей Бацула (34-я минута) и Павел Полегенько (71).

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