"Звезда" обыграла "Динамо" в матче чемпионата Украины

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. ФК "Динамо" проиграло на выезде "Звезде" в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу.

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Матч, состоявшийся в воскресенье в Кропивницком, завершился со счетом 2:0. Голы забили Андрей Бацула (34-я минута) и Павел Полегенько (71), передает Р-Спорт.

"Динамо" с 43 очками в активе в турнирной таблице чемпионата Украины остаются на втором месте. Они отстают от донецкого "Шахтера" на 13 баллов.

Ранее сообщалось, что японец Кадзуёси Миура стал самым возрастным футболистом в истории, забившим гол на профессиональном уровне.