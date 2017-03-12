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    "Звезда" обыграла "Динамо" в матче чемпионата Украины

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    Встреча состоялась в воскресенье в Кропивницком. Матч завершился со счетом 2:0, голы забили Андрей Бацула (на 34-й минуте) и Павел Полегенько (на 71-й минуте).
    Матч Звезда - Динамо
    ФК "Динамо"

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. ФК "Динамо" проиграло на выезде "Звезде" в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу.

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    Матч, состоявшийся в воскресенье в Кропивницком, завершился со счетом 2:0. Голы забили Андрей Бацула (34-я минута) и Павел Полегенько (71), передает Р-Спорт.

    "Динамо" с 43 очками в активе в турнирной таблице чемпионата Украины остаются на втором месте. Они отстают от донецкого "Шахтера" на 13 баллов.

    Ранее сообщалось, что японец Кадзуёси Миура стал самым возрастным футболистом в истории, забившим гол на профессиональном уровне.

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