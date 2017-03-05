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    "Шахтер" обыграл "Волынь" в матче чемпионата Украины

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    Встреча состоялась в воскресенье в Луцке и завершилась со счетом 1:0. У "Шахтера" забил Виктор Коваленко на 66-й минуте. "Горняки" с 56 очками лидируют в чемпионате Украины.
    Матч Шахтер - Волынь
    ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" обыграл "Волынь" в матче 20-го тура чемпионата Украины.

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    Матч состоялся в воскресенье в Луцке и завершился со счетом 1:0. У "Шахтера" забил Виктор Коваленко на 66-й минуте. Об этом сообщает Р-Спорт.

    "Горняки" с 56 очками лидируют в чемпионате Украины. У "Волыни" 10 очков, клуб идет на 10-м месте.

    Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" одержало победу над донецким "Олимпиком" в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу. Матч, который состоялся в субботу в Киеве, завершился со счетом 1:0. Гол в компенсированное время матча забил Артем Беседин.

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