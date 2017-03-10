"Лион" дома обыграл "Рому" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Французского "Лион" обыграл итальянскую "Рому" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Матч, прошедший в четверг вечером в Лионе, завершился победой хозяев со счетом 4:2. Муктар Диакаби вывел "Лион" вперед уже на 8-й минуте, однако еще до перерыва "Рома" ответила голами Мохамеда Салаха (20-я минута) и Федерико Фасио (33-я).

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Вырвать победу хозяева смогли благодаря точным ударам Корантена Толиссо (47-я), Набиля Фекира (74-я) и Александра Ляказетта (90+2-я).

Ранее сообщалось, что российский "Ростов" на своем поле сыграл вничью 1:1 с английским "Манчестер Юнайтед".

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 16 марта.