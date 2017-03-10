наверх
10.03.201702:32
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Лион" дома обыграл "Рому" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

    (обновлено: )4
    Матч, прошедший в четверг вечером в Лионе, завершился победой хозяев со счетом 4:2. Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 16 марта.
    Игроки Лиона в матче против Ромы
    @Memphis

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Французского "Лион" обыграл итальянскую "Рому" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Празднование Барселоны исторической победы над ПСЖ
    Видеоканал FC Barcelona на YouTube
    Празднование "Барселоны" исторической победы над "ПСЖ"

    Матч, прошедший в четверг вечером в Лионе, завершился победой хозяев со счетом 4:2. Муктар Диакаби вывел "Лион" вперед уже на 8-й минуте, однако еще до перерыва "Рома" ответила голами Мохамеда Салаха (20-я минута) и Федерико Фасио (33-я).

    Читайте также: Зозуля разорвал контракт с "Райо Вальекано"

    Вырвать победу хозяева смогли благодаря точным ударам Корантена Толиссо (47-я), Набиля Фекира (74-я) и Александра Ляказетта (90+2-я).

    Ранее сообщалось, что российский "Ростов" на своем поле сыграл вничью 1:1 с английским "Манчестер Юнайтед".

    Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 16 марта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Блокада в Конотопе
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля