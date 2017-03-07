наверх
08.03.201700:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Бавария" повторно "деклассировала" "Арсенал" и вышла в 1/4 финала ЛЧ

    (обновлено: )41
    Матч, прошедший во вторник в Лондоне, завершился крупной победой "Баварии" со счетом 5:1. Соперник "Баварии" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки 17 марта в швейцарском Ньоне.
    Матч 18/ финала Лиги чемпионов Арсенал - Бавария
    @ChampionsLeague

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Мюнхенская "Бавария" крупно обыграли лондонский "Арсенал" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира.

    Матч Бавария - Арсенал. Видео
    GOALTIME Вконтакте
    "Бавария" vs "Арсенал": все голы и лучшие моменты матча

    Матч, прошедший во вторник в Лондоне, завершился крупной победой "Баварии" со счетом 5:1.

    После первого тайма "Арсенал" выигрывал благодаря голу Тео Уолкотта (20-я минута), но на 53-й минуте главный арбитр Тасос Сидиропулос удалил с поля защитника "канониров" Лорана Косьельни и назначил пенальти, который реализовал Роберт Левандовский (55-я).

    Смотрите также: "Ювентус" vs "Порту". Все голы и лучшие моменты матча

    Позже у "Баварии" отличились Арьен Роббен (68-я), Дуглас Коста (78-я) и дважды Артуро Видаль (80-я, 85-я).

    Первый матч, который прошел в Мюнхене 15 февраля, также закончился победой хозяев со счетом 5:1.

    Соперник "Баварии" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Петр Охотин
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Алчевский металлургический комбинат
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа