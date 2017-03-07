"Бавария" повторно "деклассировала" "Арсенал" и вышла в 1/4 финала ЛЧ

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Мюнхенская "Бавария" крупно обыграли лондонский "Арсенал" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира.

Матч, прошедший во вторник в Лондоне, завершился крупной победой "Баварии" со счетом 5:1.

После первого тайма "Арсенал" выигрывал благодаря голу Тео Уолкотта (20-я минута), но на 53-й минуте главный арбитр Тасос Сидиропулос удалил с поля защитника "канониров" Лорана Косьельни и назначил пенальти, который реализовал Роберт Левандовский (55-я).

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Позже у "Баварии" отличились Арьен Роббен (68-я), Дуглас Коста (78-я) и дважды Артуро Видаль (80-я, 85-я).

Первый матч, который прошел в Мюнхене 15 февраля, также закончился победой хозяев со счетом 5:1.

Соперник "Баварии" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.