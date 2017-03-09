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    Празднование "Барселоны" исторической победы над "ПСЖ"

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    Каталонская "Барселона" дома нанесла крупное поражение французскому клубу "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробилась в четвертьфинал.
    Видеоканал FC Barcelona на YouTube

    Игра, прошедшая в среду на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 6:1. В составе "сине-гранатовых" голы забили Луис Суарес (3-я минута), Лионель Месси (50, с пенальти), Неймар (88 и 90+1, с пенальти) и Серхи Роберто (90+5). У "ПСЖ" отличились Эдинсон Кавани (62) и Левен Кюрзава (40), поразивший собственные ворота.

    Смотрите: "Пари Сен-Жермен" vs "Барселона". Все голы и лучшие моменты матча

    Первая игра, прошедшая в Париже, завершилась победой "Пари Сен-Жермен" (4:0). Таким образом, в четвертьфинал вышла "Барселона", одержавшая победу в двухматчевом противостоянии со счетом 6:5.

    ​Соперник испанского клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.

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