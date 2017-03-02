Сын Пеле будет освобожден до рассмотрения апелляции

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КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Сын легендарного футболиста Пеле Эдиньо освобожден из-под ареста на время рассмотрения новой апелляции по его делу, сообщает Р-Спорт.

Расследование дела началось еще в 2005 году. Эдиньо было предъявлено обвинение в связях с известными наркоторговцами и участии в наркоторговле. Сам он категорически отверг все обвинения, признав лишь, что употреблял наркотики, но не участвовал в их продаже. В 2014 году суд приговорил Эдиньо к 33 годам лишения свободы за отмывание денег, полученных от наркоторговли. Тем не менее он оставался на свободе, пока его ходатайства рассматривались в апелляционных инстанциях.

В феврале судом в Сан-Паулу был вынесен окончательный приговор: 12 лет и 10 месяцев тюремного заключения за отмывание денег и незаконный оборот наркотиков, после чего Эдиньо явился в полицию для начала отбывания наказания. Однако верховный суд Бразилии постановил, что 46-летний Эдиньо должен быть освобожден и будет оставаться на воле до рассмотрения новой апелляции по своему делу. Адвокат бразильца рассказал, что он, вероятно, будет выпущен из тюрьмы в четверг.

В прошлом Эдиньо, как и отец, был футболистом: в 1990-х годах он выступал на позиции вратаря за ряд бразильских клубов, в том числе за "Сантос", в котором его отец, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, провел почти всю свою игровую карьеру. Повесив бутсы на гвоздь, Эдиньо работал тренером вратарей и ассистентом главного тренера в "Сантосе".