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    Сын Пеле сдался полиции и будет отбывать 13-летний срок за отмывание денег

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    В пятницу вечером 46-летний Эдиньо прибыл в один из полицейских участков города Сантос. Он отметил: "Это огромное разочарование, поскольку меня обвиняют в отмывании денег, которого я не совершал".
    Пеле с сыном
    latimes.com

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Сын легендарного бразильского футболиста Пеле Эдсон Шолби Насименту сдался полиции, чтобы начать отбывать 13-летний тюремный срок.

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    В 2014 году бразильский суд приговорил сына Пеле к 33 годам тюрьмы за отмывание денег, полученных от наркоторговли. Однако Эдиньо был оставался на свободе, пока его ходатайства рассматривались в апелляционном суде.

    В четверг суд окончательно подтвердил обвинительный вердикт, однако смягчил приговор до 12 лет и 10 месяцев.

    В пятницу вечером 46-летний Эдиньо прибыл в один из полицейских участков города Сантос. "Это огромное разочарование, поскольку меня обвиняют в отмывании денег, которого я не совершал", — приводит агентство Рейтер слова осужденного.

    Расследование началось еще в 2005 году. Эдиньо было предъявлено обвинение в связях с известными наркоторговцами и участии в наркоторговле. Сам он категорически отвергает обвинения и заявляет, что хотя употреблял наркотики, не участвовал в их продаже. Эдиньо играл в 1990-х годах за клуб "Сантос", в котором обрел всемирную славу его отец.

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