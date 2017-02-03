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    Роналдиньо стал официальным послом "Барселоны"

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    Легендарный бразилец будет представлять клуб на различных мероприятиях в ближайшие годы и будет частью проекта "Легенды", целью которого является популяризация бренда "Барселоны".
    Роналдиньо в форме ФК Барселона
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Бывший форвард каталонской "Барселоны" Роналдиньо стал послом футбольного клуба, сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".

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    Роналдиньо будет представлять клуб на различных мероприятиях в ближайшие годы и будет частью проекта "Легенды", целью которого является популяризация бренда "Барселоны" во всем мире с помощью бывших игроков каталонцев.

    Легендарный бразилец выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 год и провел в составе "сине-гранатовых" 145 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 70 мячей. Вместе с "Барсой" 36-летний бразилец дважды выигрывал чемпионат Испании (2005, 2006), а также Лигу чемпионов в 2006 году.

    Ранее сообщалось, что Роналдиньо может возобновить карьеру для выступлений за бразильский клуб "Шапекоэнсе". 

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