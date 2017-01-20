Президент "Реала" намерен продать Роналду - СМИ

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Флорентино Перес, президент футбольного клуба "Реал", намерен продать португальского нападающего Криштиану Роналду в течение сезона-2018/19. Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на испанское издание Don Balon.

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Контракт четырехкратного обладателя "Золотого мяча" со "сливочными" рассчитан до конца июня 2021 года, однако, по данным издания, до его окончания Перес рассчитывает продать футболиста в Китай. Предполагается, что завершить игровую карьеру Роналду, которому 5 февраля исполнится 32 года, может в одном из клубов высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде – MLS.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из английского "Манчестер Юнайтед". В общей сложности провел в составе мадридцев 370 игр и забил 382 мяча. Вместе со "сливочными" Роналду по два раза выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу – чемпионат и Суперкубок Испании.