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    Майкл Фелпс призвал к срочным антидопинговым реформам в спорте

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    Майкл Флепс,выступая в конгрессе США, заявил, что Международный олимпийский комитет должен дать больше доступных средств Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
    Майкл Фелпс
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Американский пловец Майкл Фелпс, который является единственным в истории спорта 23-кратным олимпийским чемпион, призвал к срочному пересмотру антидопинговых процедур.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По мнению Фелпса, Международный олимпийский комитет (МОК) должен дать больше доступных средств Всемирному антидопинговому агентству (WADA), пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    "На мой взгляд, это (пересмотр процедур) то, над чем нужно работать. Нам нужно найти то, что поможет решить этот вопрос. Если нужно больше денег, значит нужно больше денег", — сказал Фелпс, выступая в конгрессе США по проблеме допинга в спорте.

    Легендарный пловец считает, что допинговые скандалы разрушают спорт. "Это расстраивает меня, как спортсмена, который провел более 20 лет в бассейне. Я рад, что люди в настоящее время начинают это воспринимать всерьез. Потому что это разрушает спорт для нашей молодежи и всех остальных", — заявил он.

    По словам Фелпса, спортсмены разочаровываются, когда видят, как другие совершают обман, и выразил мнение, что нужно обеспечить справедливую и надежную антидопинговую систему.

    Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи — Легкова, Белова, Вылегжанина, Петухова, Шаповалову и Юлию Иванову.

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