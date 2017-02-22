CAS отклонил запрос отстраненных лыжников РФ на участие в ЧМ-2017

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Спортивный арбитражный суд отклонил запрос лыжников РФ Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой, Максима Вылегжанина, Александра Легкова и Евгения Белова на их приостановку отстранения для участия в чемпионате мира 2017 года в финском Лахти, сообщается на официальном сайте CAS.

Организация подчеркнула, что решение было вынесено только относительно запроса на временную приостановку отстранения, арбитражные процедуры по апелляции продолжаются, стороны обмениваются письменными документами, назначение судей, которые будут выносить решение, также находится в процессе, информирует Р-Спорт.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи — Легкова, Белова, Вылегжанина, Петухова, Шаповалову и Юлию Иванову.

Комиссия FIS по допингу 25 января оставила в силе временное отстранение Легкова и Белова, а 6 февраля вынесла такое же решение по апелляции Петухова, Шаповаловой и Вылегжанина.

Как сообщалось ранее, Международный олимпийский комитет лишил сборную России уже 13 медалей (одно золото, шесть серебра, шесть бронзы) с Игр-2008 в Пекине и восьми наград (три золота, пять серебра) с Олимпиады-2012 в Лондоне.