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    Спорт

    CAS отклонил запрос отстраненных лыжников РФ на участие в ЧМ-2017

    (обновлено: )14
    CAS подчеркнула, что решение об отклонении запроса лыжников РФ было вынесено только относительно их запроса на временную приостановку отстранения.
    Лыжные гонки. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Спортивный арбитражный суд отклонил запрос лыжников РФ Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой, Максима Вылегжанина, Александра Легкова и Евгения Белова на их приостановку отстранения для участия в чемпионате мира 2017 года в финском Лахти, сообщается на официальном сайте CAS.

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    Организация подчеркнула, что решение было вынесено только относительно запроса на временную приостановку отстранения, арбитражные процедуры по апелляции продолжаются, стороны обмениваются письменными документами, назначение судей, которые будут выносить решение, также находится в процессе, информирует Р-Спорт.

    Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи — Легкова, Белова, Вылегжанина, Петухова, Шаповалову и Юлию Иванову.

    Комиссия FIS по допингу 25 января оставила в силе временное отстранение Легкова и Белова, а 6 февраля вынесла такое же решение по апелляции Петухова, Шаповаловой и Вылегжанина. 

    Как сообщалось ранее, Международный олимпийский комитет лишил сборную России уже 13 медалей (одно золото, шесть серебра, шесть бронзы) с Игр-2008 в Пекине и восьми наград (три золота, пять серебра) с Олимпиады-2012 в Лондоне.

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