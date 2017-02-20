Швейцария расследует выплату ФИФА Беккенбауэру в размере €1,7 млн

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Власти Швейцарии расследуют выплату от Международной федерации футбола (ФИФА) в адрес известного в прошлом футболиста Франца Беккенбауэра в размере 1,7 миллиона евро, сообщает As со ссылкой на Bild.

Согласно заявлениям бывшего генерального секретаря ФИФА Маркуса Каттнера, ФИФА взяла на себя обязательство выплатить 1,7 миллиона евро от Ассоциации футбола Южной Африки Беккенбауэру и двум его партнерам, оказывавшим консультации южноафриканской федерации во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2010, право на проведение которого в 2004 году в итоге получила ЮАР, сообщает Р-Спорт.

Как отмечает Bild, в 2005 году южноафриканцы обратились к ФИФА за финансовой помощью, так как испытывали финансовые проблемы и оказались не готовы оплатить взятые на себя расходы. Действующий на тот момент генсек ФИФА Урс Линси лично распорядился оказать данную финансовую помощь, несмотря на то, что согласно уставу ФИФА, организация не может оплачивать расходы, связанные с выдвижением кандидатов.

По сведениям Bild, деньги за сотрудничество с южноафриканцами, предназначенные помощникам Беккенбауэра, были получены ими непосредственно, тогда как деньги для Беккенбауэра были переведены на счета в Гибралтаре.

В сентябре 2016 года стало известно, что швейцарская прокуратура проводит расследование в отношении оргкомитета чемпионата мира по футболу 2006 года, который состоялся в Германии. Отмечалось, что члены оргкомитета турнира, который возглавлял Беккенбауэр, находятся под следствием по подозрению в "подкупе и незаконных платежах в размере нескольких миллионов долларов, связанных с ФИФА". До этого немецкое издание Spiegel сообщило, что Германия подкупила четырех функционеров в исполкоме ФИФА для получения права проведения чемпионата мира 2006 года.