Раньери признан лучшим тренером года ФИФА

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Итальянец Клаудио Раньери, возглавляющий английский "Лестер Сити", стал лучшим тренером в 2016 году в мужском футболе по версии ФИФА, объявлено на торжественной церемонии ФИФА в Цюрихе.

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Раньери, который с "Лестером" выиграл чемпионат Англии-2015/16, опередил в опросе француза Зинедина Зидана ("Реал") и португальца Фернанду Сантуша (сборная Португалии).

Как сообщает журналист агентства Ассошиэйтед Пресс Роб Харрис в своем аккаунте в Twitter, Раньери получил 22,6% голосов, Зидан — 16,56%, Сантуш — 16,24%.

— Rob Harris (@RobHarris) 9 января 2017 г.

​Ранее сообщалось, что нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола.