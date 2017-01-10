Совет ФИФА одобрил увеличение числа участников ЧМ до 48 команд

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на заседании в Цюрихе одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд. Об этом сообщается в официальном микроблоге ФИФА в Twitter во вторник.

Новый формат начнет действовать с чемпионата мира 2026 года. Члены совета проголосовали за увеличение числа команд-участниц до 48 единогласно, однако о подробной схеме проведения турнира по обновленной системе пока не сообщается.

По данным СМИ, УЕФА при расширении числа участников ЧМ получит квоту в 16 мест (на ЧМ-2018 — 13+1), Африка (CAF) — 9,5 (5), Азия (AFC) — 8,5 (4,5), Южная Америка (КОНМЕБОЛ) — 6,5 (4,5), Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ) — 6,5 (3,5), Океания (OFC) — 1 (0,5).

Также сообщалось, что помимо увеличения числа матчей ФИФА хочет создать гибкое расписание, согласно которому игры будут в то время, которое удобно жителям стран, сборные которых участвуют в данном конкретном матче, а не в прайм-тайм на территории страны-хозяйки.

СМИ ранее писали, что увеличение числа участников ЧМ до 48 принесет ФИФА дополнительно $640 млн.