Из ФИФА похитили подарки спортсменам на 93 тысячи евро

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) подверглась ограблению на более 90 тыс евро.

Как сообщает Р-Спорт, были украдены шесть подарочных часов, стоимость которых в сумме составляет около 93 тыс евро. Они предназначались победителям наград ФИФА в Цюрихе.

По данным Blick, после инцидента ФИФА обратилась в правоохранительные органы.

В понедельник в Цюрихе состоялась церемония вручения наград ФИФА. Обладателям наград ФИФА подарили другие модели, так как в связи с пропажей невозможно было доставить новые часы к гала-вечеру.

Так, по версии ФИФА нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом 2016 года. Итальянец Клаудио Раньери, возглавляющий английский "Лестер Сити", стал лучшим тренером в 2016 году в мужском футболе.