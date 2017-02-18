В Дубае открылся гольф-клуб имени Трампа

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В субботу в Дубае открылся международный гольф-клуб Trump International Golf Club Dubai. Клуб принадлежит компаниям Дональда Трампа.

На официальное открытие прибыли сыновья американского президента Эрик и Дональд-младший.

Девелоперская компания Damac в Дубае объявила о первой сделке с компаниями миллиардера в мае 2013 года. Другие проекты, обнародованные затем, также касались сферы недвижимости. Однако в январе этого года девелопер подтвердил, что компании Дональда Трампа The Trump Organization отказались от дальнейших совместных проектов на сумму два миллиарда долларов.

Дизайн гольф-клуба принадлежит американскому архитектору Гилу Хансу, который в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро спроектировал поле для гольфа.

Как сообщают местные СМИ, вскоре за этим проектом гольф-клуба последует открытие Trump World Golf Club Dubai (предположительно в конце 2018 года), он находится на стадии строительства, его дизайн разработал известный гольфист Тайгер Вудс. Также на стадии строительства в Дубае находится район престижных вилл, принадлежащий компаниям Трампа. Сам Дональд Трамп в последний раз посетил Дубай в 2014 году.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили Флориду, чтобы поиграть в гольф в имение Трампа Мар-а-Лаго.