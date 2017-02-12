Обзор мировых СМИ: "дипломатический гольф", ракетный пуск Северной Кореи

РИА Новости Украина

Новое ракетное испытание в КНДР. Мировые СМИ обсуждают очередной пуск ракеты в Северной Корее.

Пуск баллистического снаряда состоялся в 07.55 по местному времени (00.55 по Киеву) с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Токио утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны.

В настоящее время тип ракеты неизвестен. Специалисты пытаются определить, была ли это ракета среднего радиуса действия типа Мусудан или малого радиуса действия типа Нодон. В контексте нового пуска СМИ вспоминают неоднократные опыты КНДР осенью минувшего года, завершившиеся неудачей.

Издания также делают акцент на том, что пуск в воскресенье стал первым с момента вступления в должность нового президента США Дональда Трампа, который в этот момент принимал в гостях премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В ходе совместной пресс-конференции Трамп заявил, что защита Японии является "очень, очень большим приоритетом».

Дипломатический гольф Трампа с Японией. Ряд зарубежных СМИ, включая Chicago Tribune, Financial Times, Politico, Wall Street Journal, Guardian, Washington Post, уделили внимание совместному неформальному уикенду президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время официального визита японского лидера в США.

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Трамп и Абэ в пятницу на вертолете покинули Белый дом, где провели официальные переговоры, и отправились на военно-воздушную базу Эндрюс, а оттуда на борту номер один вылетели во Флориду, чтобы поиграть в гольф в имение Трампа Мар-а-Лаго.

Абэ сообщил журналистам, что в расслабленной атмосфере "надеется найти время, чтобы обсудить с Дональдом будущее мира, будущее региона, будущее Японии и Соединенных Штатов". Трамп, в свою очередь, рассказал, что "прекрасно проводит время с Абэ". При этом помощники Трампа сделали фотографию, на которой политики во время игры в гольф "дают друг другу пять"после удара.

"Абэ считает, что ему нужно развить крепкие персональные отношения с Трампом",— отмечает газета Wall Street Journal со ссылкой на одного из политологов.

Газета Washington Post отмечает, что прием Трампа на гольф-поле рассматривается как его визитная карточка в дипломатии. Вместе с тем новая администрация президента отошла от порядков прежней администрации. Так, например, когда Барак Обама встречался с зарубежными коллегами в менее формальной обстановке, президентский пул, фотографы и журналисты могли осветить событие. Большая часть прессы была удалена от гольф-поля, на котором играли и общались Трамп и Абэ, отмечает издание.

В конце дня представитель Белого дома сообщил, что президент и премьер провели "продуктивный день"и обсудили широкий круг вопросов.

Юнкер решил не переизбираться. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер не намерен выдвигать свою кандидатуру на второй срок. И это несмотря на то, что в 2014 году голоса в его пользу отдали представители 26 стран-членов Евросоюза, отмечает британская газета Independent.

Оглядываясь назад, 62-летний политик заявил, что в год его избрания у него была хорошая кампания, и добавил, что "второй кампании не будет". Юнкер также затронул вопрос Brexit.

"Другие 27 стран-членов ЕС еще не знают, но британцы очень хорошо знают, как им поступить. Они могли пообещать стране A одно, стране B — другое и стране C — что-то еще, а концом игры стало бы отсутствие единого европейского фронта",— сказал он, добавив, что Великобритания не может вести переговоры по торговым сделкам, пока она остается членом ЕС.

Массовое антиправительственное выступление в Багдаде. Ведущие зарубежные издания, включая Independent, Time, Los Angеles Times пишут о массовом протесте в центре иракской столицы, который завершился кровопролитием.

Сторонники шиитского богослова Муктады Садра в субботу организовали в Багдаде демонстрацию с призывом реформировать выборы и побороть коррупцию. На подступах протестующих к "зеленой зоне" — особо охраняемому району, где расположены правительственные здания и зарубежные представительства — полиция применила слезоточивый газ.

По данным Independent, силы правопорядка также использовали "огнестрельное оружие, чтобы рассеять толпу". Согласно информации силовиков, некоторые демонстранты были вооружены пистолетами и АК-47. В беспорядках и стычках с правоохранительными органами погибли пять человек, более 300 получили ранения.

Затем поступили сообщения, что правительственный район Багдада подвергся ракетному обстрелу, отмечает Los Angeles Times. На кадрах газеты с места происшествия видно, что дорога, ведущая в "зеленую зону", перекрыта двойным оцеплением полиции, железным забором и колючей проволокой.

Премьер-министр страны Хайдер аль-Абади приказал провести "полное"расследование происшествия. Аль-Абади призвал граждан не нарушать закон и подчеркнул, что никто не лишает их права на мирный протест.

Портрет уходящего президента Германии в преддверии новых выборов. Федеральный президент ФРГ исполняет в стране представительскую роль. Йоахим Гаук вступил в эту должность в возрасте 72 лет и, как пишет газета Zeit, сыграл эту роль нестандартно.

Примечательно, например, что Гаук стал первым беспартийным президентом ФРГ или что он является первым лютеранским пастором, занявшим столь высокий государственный пост.

Его ведущей темой всегда была свобода — Гаук был лидером правозащитников еще во времена ГДР. Выступая за демократические ценности, он участвовал в дебатах по миграционной проблеме в Германии и заявлял, что открытое общество не может быть глухо к тем, кто просит о помощи.

В то же время, как отмечает Zeit, Гаук всегда стоял "по правую сторону от канцлера" — показывал себя более консервативным политиком.

"Мы хотим помочь, у нас большое сердце, но наши возможности не безграничны", — заключил он.

Политика и религия шли для президента рука об руку: будучи пастором, он вовлекался в политические процессы, на посту политика — воспринимался как пастор. Интересно также, что в то время, как папа Римский начал пользоваться Twitter, а Еврокомиссия — продвигать демократию через Facebook, Гаук предпочел игнорировать соцсети.

Zeit называет Гаука политиком с жестким курсом.

"Новая немецкая демократия не должна быть слабой, а должна быть готовой к обороне", — заявлял он.

Главный кандидат на пост президента — открытый протестант Франк-Вальтер Штайнмайер — должен продолжить эту линию, пишет газета.