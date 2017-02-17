Трамп намерен бороться за каждое рабочее место для граждан США

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет бороться "за каждое рабочее место для американцев".

"Как президент я готов сделать все возможное для того, чтобы реализовать силу Америки и вернуть людей на работу", — сказал он, представляя самолет Boeing Dreamliner на заводе Boeing в штате Южная Каролина.

"Мы намерены бороться за каждое рабочее место для американцев. И мы будем делать в этом направлении еще больше в ближайшие месяцы и годы", — отметил президент.

Сам самолет Трамп назвал "прекрасным". По его словам, он сделан в США. Как отметил глава государства, этот проект позволяет создавать в стране новые рабочие места.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным". документ также спровоцировал новую волну уличных протестов. В итоге он был оспорен, и суд заблокировал его действие.

Трамп расценил это решение как признак "беспорядка и хаоса" в суде. Ранее он говорил, что суды в США политизированы.