Россия лишилась уже 21 медали Игр 2008 и 2012 годов из-за допинга

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Международный олимпийский комитет лишил сборную России уже 13 медалей (одно золото, шесть серебра, шесть бронзы) с Игр-2008 в Пекине и восьми наград (три золота, пять серебра) с Олимпиады-2012 в Лондоне.

МОК провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. Всего было перепроверено 1243 пробы, 98 из которых (60 пекинских и 38 лондонских) оказались положительными.

В пятницу российская бегунья Мария Савинова, которая с 2014 года носит фамилию Фарносова, была дисквалифицирована на четыре года, начиная с 24 августа 2015-го, и лишена всех медалей в период с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, включая золотую награду Олимпийских игр в Лондоне на дистанции 800 метров.

Ранее медалей Олимпийских игр 2008 года были лишены: Хасан Бароев (борьба, серебро), Хаджимурат Аккаев (тяжелая атлетика, бронза), Дмитрий Лапиков (тяжелая атлетика, бронза), Анна Чичерова (прыжки в высоту, бронза), Екатерина Волкова (бег, бронза), Мария Абакумова (метание копья, серебро), мужская сборная России в эстафете 4 по 400 метров (легкая атлетика, бронза), женская сборная России в эстафете 4 по 100 метров (легкая атлетика, золото), женская сборная России в эстафете 4 по 400 метров (легкая атлетика, серебро), Надежда Евстюхина (тяжелая атлетика, бронза), Марина Шаинова (тяжелая атлетика, серебро), Татьяна Лебедева (серебро в прыжках в длину и тройном).

Из-за дисквалификации Волковой бронзовую медаль Игр-2008 в беге на 3000 метров может получить другая представительница России Татьяна Архипова, которая стала четвертой.

Наград Игр в Лондоне по результатам перепроверки лишились: Юлия Зарипова (бег, золото), Александр Иванов (тяжелая атлетика, серебро), Наталья Заболотная (тяжелая атлетика, серебро), Татьяна Белобородова (метание молото, золото), Евгения Колодко (толкание ядра, серебро), Апти Аухадов (тяжелая атлетика, серебро), женская сборная России в эстафете 4 по 400 метров (легкая атлетика, серебро). Украинская команда на Олимпиаде-2012 заняла четвертое место в эстафете 4х400 метров и, таким образом, может получить бронзовые награды.

Кроме того, из-за различных нарушений антидопинговых правил, не связанных с перепроверкой проб, медалей Олимпиады в Лондоне лишились Сергей Кирдяпкин (ходьба на 50 км, золото), Дарья Пищальникова (метание диска, серебро), Ольга Каниськина (ходьба на 20 км, серебро) и Татьяна Чернова (десятиборье, бронза). Таким образом, всего сборная России лишилась 25 медалей (5 золота, 13 серебра, 7 бронзы) Игр 2008 и 2012 годов.