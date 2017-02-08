наверх
09.02.201700:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.15
  • USD26.91- 0.12
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Катар тратит по $500 тыс каждую неделю на ЧМ-2022

    (обновлено: )16
    Как заявил министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади, подобные расходы будут еще в течение трех-четырех лет. По его словам, деньги уходят на строительство аэропортов, морских портов, железных дорог, больниц.
    Доллары США, купюры
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Катар тратит на подготовку к чемпионату мира 2022 года каждую неделю по 500 тыс долларов, заявил министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади, информирует IOL.

    Читайте также: Патриот или наци? Скандал в Испании из-за футболиста Зозули нарастает

    "Чтобы подготовить страну к ЧМ-2022, мы тратим 500 000 000 долларов каждую неделю. Катар хочет достичь своей цели, поэтому подобные расходы будут еще в течение трех-четырех лет. Это не только стадионы. Сейчас строятся аэропорты, морские порты, железные дороги, больницы. Делается все, чтобы гости Катара чувствовали себя здесь вполне удобно. В общем, стране нужно 200 млрд долларов", — отметил министр.

    Напомним,  Катар выиграл борьбу за проведение ЧМ-2022 у США, Южной Кореи, Японии и Австралии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    100 долларовая купюра
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Забор генконсульства Польши во Львове
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование