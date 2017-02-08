Катар тратит по $500 тыс каждую неделю на ЧМ-2022

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Катар тратит на подготовку к чемпионату мира 2022 года каждую неделю по 500 тыс долларов, заявил министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади, информирует IOL.

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"Чтобы подготовить страну к ЧМ-2022, мы тратим 500 000 000 долларов каждую неделю. Катар хочет достичь своей цели, поэтому подобные расходы будут еще в течение трех-четырех лет. Это не только стадионы. Сейчас строятся аэропорты, морские порты, железные дороги, больницы. Делается все, чтобы гости Катара чувствовали себя здесь вполне удобно. В общем, стране нужно 200 млрд долларов", — отметил министр.

Напомним, Катар выиграл борьбу за проведение ЧМ-2022 у США, Южной Кореи, Японии и Австралии.