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    Сиссе объявил об окончательном завершении карьеры футболиста

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    По словам экс-форварда сборной Франции по футболу Джибриля Сиссе, он бы хотел продолжить карьеру, но сейчас вынужден признать, что с футболом покончено окончательно.
    Джибриль Сиссе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Экс-форвард сборной Франции по футболу Джибриль Сиссе сообщил о завершении карьеры, сообщает AFP.

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    Сиссе также выступал за французские "Осер", "Марсель" и "Бастию", английские "Ливерпуль" "Сандерленд" и "Куинз Парк Рейнджерс", катарскую "Аль-Гарафу", греческий "Панатинаикос", итальянский "Лацио" и российскую "Кубань". Впервые футболист объявил о завершении карьеры в октябре 2015 года. Однако в апреле 2016-го он заговорил о возвращении на поле после разрешения на тренировки от врачей.

    "Я бы хотел продолжить карьеру, но сейчас я вынужден признать, что на сегодня с футболом покончено окончательно. С той же страстью, с которой я играл в футбол, я буду заниматься новыми вещами – модой, музыкой. Я вложу душу и сердце в мою новую карьеру ди-джея, продюсера и консультанта. Также я буду развивать свой бренд в одежде", — сказал 35-летний француз ивуарийского происхождения.

    На клубном уровне Сиссе выигрывал Кубок Франции, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Кубок Греции. 

    Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе бывший нападающий "Ливерпуля", краснодарской "Кубани" и сборной Франции по футболу Джибриль Сиссе, были взяты под стражу по подозрению в шантаже бывшего полузащитника московского "Динамо" Матье Вальбуэна.

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