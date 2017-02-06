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    Лучший гол отборочного турнира Лиги чемпионов

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    "Бешикташ" уступал со счетом 0:3, но в итоге сумел сравнять счет и разделить с португальцами очки. Эффектный гол "ножницами" забил Дженк Тосун.
    Champions Cup | ФУТБОЛ

    Гол форварда турецкого клуба "Бешикташа" Дженка Тосуна в ворота португальской "Бенфики" признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов-2016/17, сообщает официальный Twitter турнира.

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    "Бешикташ" уступал со счетом 0:3, но в итоге сумел сравнять счет и разделить с португальцами очки. Один из точных ударов "ножницами" в падении совершил Тосун после навеса от партнера. За гол проголосовали 39% болельщиков.

    Согласно голосованию, на втором месте оказался гол игрока "Легии" Вадиса Оджиджа-Офоэ в ворота "Реала" (19%), а тройку замкнул точный удар Криштиану Роналду в ворота "Спортинга" (18%).

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