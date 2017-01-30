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    Сборная Украины по биатлону заняла второе место в общекомандном зачете ЧЕ

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    На счету украинской сборной по биатлону в чемпионате Европы в польском Душники-Здруй 4 награды - 1 "золото", 1 "серебро" и 2 "бронзы". В активе Юлии Джимы три награды первенства разного достоинства - "золото", "серебро" и "бронза".
    Джима завоевала серебро ЧЕ по биатлону в гонке преследования
    Facebook НОК Украины

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Сборная Украины по биатлону завоевала второе место в общекомандном зачете чемпионата Европы в польском Душники-Здруй, сообщает официальный сайт соревнований. На счету украинской сборной 4 награды — 1 "золото", 1 "серебро" и 2 "бронзы".

    Золотое выступление Джимы на чемпионате Европы по биатлону. Видео
    Facebook НОК Украины
    "Золотое" выступление Джимы на чемпионате Европы по биатлону

    Золотую медаль в спринтерской гонке у женщин завоевала Юлия Джима. "Серебро" (в гонке преследования) также на счету олимпийской чемпионки Сочи-2014 в эстафете.

    Бронзы были завоеваны в женской индивидуальной гонке (Анастасия Меркушина и смешанной эстафете — Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко).

    Таким образом, в активе Юлии Джимы три награды первенства разного достоинства — "золото", "серебро" и "бронза". У Меркушиной — две "бронзы". Первое место в общекомандном зачете на счету сборной России — 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые награды (13), у команд Болгарии, Норвегии, Латвии и Польши по 1-3 медали в активе.

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