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    Украинка Джима завоевала "золото" на ЧЕ по биатлону, победив россиянок

    (обновлено: )11610
    Второй к финишу пришла россиянка Светлана Слепцова. Отстрелявшись без промахов, она уступила Юлии Джиме 27 секунд. "Бронзу" завоевала еще одна представительница РФ Ирина Старых.
    Украинская битлонистка Юлия Джима
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Украинская биатлонистка Юлия Джима победила в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

    Украинка преодолела дистанцию за 21 минуту 2,3 секунды и не допустила ни одного промаха.

    Смотрите также: Успех украинского биатлониста Семенова в спринте на чемпионате мира

    Второй к финишу пришла россиянка Светлана Слепцова. Отстрелявшись без промахов, она уступила Джиме 27 секунд. "Бронзу" завоевала еще одна представительница РФ Ирина Старых, финишировавшая с одним промахом и с отставанием 37,8 секунды от победительницы.

    Ранее на чемпионате Европы в Польше украинка Анастасия Меркушина завоевала бронзовую награду в индивидуальной гонке на 15 километров.

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