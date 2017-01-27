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    "Золотое" выступление Джимы на чемпионате Европы по биатлону

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    Украинка Юлия Джима победила в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
    Facebook НОК Украины

    Спортсменка преодолела дистанцию за 21 минуту 2,3 секунды и не допустила ни одного промаха. Второй к финишу пришла россиянка Светлана Слепцова. Отстрелявшись без промахов, она уступила Джиме 27 секунд. "Бронзу" завоевала еще одна представительница РФ Ирина Старых, финишировавшая с одним промахом и с отставанием 37,8 секунды от победительницы.

    Смотрите также: Успех украинского биатлониста Семенова в спринте на чемпионате мир

    Ранее на чемпионате Европы в Польше украинка Анастасия Меркушина завоевала бронзовую награду в индивидуальной гонке на 15 километров.

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