"Золотое" выступление Джимы на чемпионате Европы по биатлону

Спортсменка преодолела дистанцию за 21 минуту 2,3 секунды и не допустила ни одного промаха. Второй к финишу пришла россиянка Светлана Слепцова. Отстрелявшись без промахов, она уступила Джиме 27 секунд. "Бронзу" завоевала еще одна представительница РФ Ирина Старых, финишировавшая с одним промахом и с отставанием 37,8 секунды от победительницы.

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Ранее на чемпионате Европы в Польше украинка Анастасия Меркушина завоевала бронзовую награду в индивидуальной гонке на 15 километров.