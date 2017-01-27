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    Спорт

    "Шахтер" на выезде сыграл вничью с "Аустрией"

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    В пресс-службе "Шахтера" сообщили, что счет в поединке открыла "Аустрия", автор первого забитого мяча - Паскаль Грюнвальд, у "Шахтера" - Густаво Бланко Лещук.
    Матч Шахтер - Аустрия
    shakhtar.com

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" сыграл вничью в первом товарищеском поединке в Португалии с венской "Аустрией" — 2:2.

    Счет открыли австрийцы на 18-й минуте матча.

    Киевское Динамо vs донецкий Шахтер. Обзор матча. Видео
    Канал "ТСН ПРОСПОРТ" на Youtube
    Киевское "Динамо" vs донецкий "Шахтер". Обзор матча

    Голы: 0:1 Грюнвальд (18), 1:1 Лещук (28), 1:2 Фризенбихлер (41), 2:2 Танковский (78), сообщает пресс-служба "Шахтера".

    По данным пресс-службы "горняков", "Аустрия" – один из грандов австрийского футбола, является 24-кратным чемпионом Австрии. Среди достижений этого клуба — также 27 Кубков и 6 Суперкубков.

    Австрийскую Бундеслигу 2015/16 "фиалки" завершили на третьем месте, а в нынешнем сезоне пока идут четвертыми. Как и "Шахтер", осенью команда выступала в групповом этапе Лиги Европы: австрийцы заняли последнее место в квартете с итальянской "Ромой", румынской "Астрой" и чешской "Викторией".

    "Шахтер" является лидером премьер-лиги Украины, расположившись в турнирной таблице с 50 очками.

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    Ранее сообщалось, что "Шахтер" выиграл свой первый товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора в Испании, где украинская команда готовится к старту весенней части чемпионата страны и Лиги Европы.

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