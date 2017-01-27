"Шахтер" на выезде сыграл вничью с "Аустрией"

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" сыграл вничью в первом товарищеском поединке в Португалии с венской "Аустрией" — 2:2.

Счет открыли австрийцы на 18-й минуте матча.

Голы: 0:1 Грюнвальд (18), 1:1 Лещук (28), 1:2 Фризенбихлер (41), 2:2 Танковский (78), сообщает пресс-служба "Шахтера".

По данным пресс-службы "горняков", "Аустрия" – один из грандов австрийского футбола, является 24-кратным чемпионом Австрии. Среди достижений этого клуба — также 27 Кубков и 6 Суперкубков.

Австрийскую Бундеслигу 2015/16 "фиалки" завершили на третьем месте, а в нынешнем сезоне пока идут четвертыми. Как и "Шахтер", осенью команда выступала в групповом этапе Лиги Европы: австрийцы заняли последнее место в квартете с итальянской "Ромой", румынской "Астрой" и чешской "Викторией".

"Шахтер" является лидером премьер-лиги Украины, расположившись в турнирной таблице с 50 очками.

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Ранее сообщалось, что "Шахтер" выиграл свой первый товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора в Испании, где украинская команда готовится к старту весенней части чемпионата страны и Лиги Европы.