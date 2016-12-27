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"Ливерпуль" согласился отдать Лукаса Лейву в "Интер"

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По данным СМИ, Лукас Лейва отправится в "Интер" на правах аренды с правом необязательного последующего выкупа. В нынешнем сезоне он провел за "красных" 12 матчей в различных турнирах.
Игрок ФК Ливерпуль Лукас Лейва. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" согласился отдать полузащитника Лукаса Лейву в аренду в миланский "Интер", сообщает Р-Спорт со ссылкой La Gazzetta dello Sport.

Лейва отправится в "Интер" на правах аренды с правом необязательного последующего выкупа.

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Бразильский хавбек, выступающий за "Ливерпуль" с 2007 года, в нынешнем сезоне провел за "красных" 12 матчей в различных турнирах, результативными действиями Лейва, которому в январе исполнится 30 лет, не отметился.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Ливерпуль" вернулся к идее укрепить состав полузащитником московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Нидерландов Куинси Промесом после того, как сорвался трансфер полузащитника "Вольфсбурга" Юлиана Дракслера.

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