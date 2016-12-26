"Ливерпуль" вернулся к идее купить Промеса - СМИ

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Английский "Ливерпуль" вернулся к идее укрепить состав полузащитником московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Нидерландов Куинси Промесом после того, как сорвался трансфер полузащитника "Вольфсбурга" Юлиана Дракслера, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Mirror.

Информация об интересе мерсисайдцев к 24-летнему полузащитнику "красно-белых" появилась в британских СМИ еще в ноябре, после того как нападающий Дэнни Ингз, практически полностью пропустивший прошлый сезон из-за травмы, вновь выбыл на 7-9 месяцев. Другой форвард "Ливерпуля" Садьо Мане в начале следующего года будет играть за сборную Сенегала на Кубке африканских наций.

Позже "Ливерпуль" переключил свое внимание на Дракслера из "Вольфсбурга", но полузащитник сборной Германии предпочел продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен".

Промес перешел в "Спартак" летом 2014 года из "Твенте" и стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате России в сезонах-2014/15 и 2015/16. В августе Промес подписал новый контракт с московским клубом, рассчитанный на пять лет. В нынешнем сезоне Промес в 14 матчах чемпионата России забил 6 голов.