ФИФА обсуждает введение нового правила в футболе

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В футболе может появиться правило, по которому с арбитром матча смогут разговаривать только капитаны команд. Введение такого правила обсуждает Международная федерация футбола (ФИФА), сообщает Р-Спорт со ссылкой на Би-би-си.

Данное правило уже используется в регби, где только капитан команды может обратиться к арбитру.

"Я думаю, что мы можем извлечь что-то из каждого вида спорта, и они могут чему-то научиться у нас. Мы должны противостоять этой проблеме — сейчас есть много игроков, кто жалуется арбитру во время игры. Я уверен, что поведение игроков можно изменить в лучшую сторону, мы будем думать, чтобы направить его в правильную сторону", — заявил директор ФИФА по техническому развитию Марко ван Бастен.

Ранее сообщалось, что Федерации футбола Украины и футбольный клуб "Днепр" получили письмо-предупреждение от ФИФА, в котором говорится о возможном переводе "Днепра" в первую лигу.